Встречают россиян аплодисментами и знают русские песни. Из России запустили поезда в Северную Корею. Зачем туда ехать?

Россия возобновила регулярное железнодорожное сообщение с КНДР с 16 декабря

С 16 декабря Россия возобновила регулярное железнодорожное сообщение с Северной Кореей, которое было приостановлено в 2020 году. Поезд из Тумангана (КНДР) в поселок Хасан Приморского края будет отправляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Билет будет стоить 380 рублей. О том, чем заняться в одной из самых закрытых стран мира, как там относятся к россиянам и что удивляет в поездках путешественников — в материале «Ленты.ру».

Попасть в КНДР получится только в составе туристической группы

Как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, поехать в КНДР можно только по приглашению или в составе туристической группы. Иностранных гостей в стране всегда сопровождают подготовленные экскурсоводы, а иногда — даже специальная охрана.

Для поездки нужно иметь действующий загранпаспорт и визу, которую оформляют в туристических агентствах, официально аккредитованных МИД КНДР, примерно за пять тысяч рублей. Виза выдается только под даты поездки.

₽ 100 000 минимальная цена тура в Северную Корею, включающего в себя перелет, проживание в отеле и питание

Отель «Рюгён» в Пхеньяне ночью Фото: Torsten Pursche / Shutterstock / Fotodom

Лицензированные туроператоры по КНДР предлагают путешественникам разные варианты туров. Так, у Nkorean доступны программы «Встречаем Новый год 2025 в КНДР» (от 1111 долларов за пять дней), «Экскурсионный тур Пхеньян-Мёхян» (от 1168 долларов за пять дней), «Тур в КНДР на День защитника Отечества» (от 1037 долларов за четыре дня) и даже «Прекрасный уикенд в КНДР для дам» (от 1033 долларов за 4 дня).

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Отношение у северокорейцев к россиянам дружественное

Эксперт РСТ, генеральный директор туроператора «ВостокИнтур» Инна Мухина описала жителей КНДР как очень гостеприимный народ, который хорошо встречает российских туристов.

Страна закрыта от всего мира, но для российских туристов она открыта. И не только в том плане, что открыли границы, приезжайте. Нет — она открыта душой. Приезжаешь туда и чувствуешь, что приехал к людям, которые тебя ждут, которые к тебе хорошо относятся, которые готовы сделать все, лишь бы твой отпуск сложился Инна Мухина эксперт РСТ, генеральный директор туроператора «ВостокИнтур»

По словам эксперта, северокорейцы подают туристам к столу «все, что у них есть»: и рыбу, и курицу, и мясо. Кроме того, они все время улыбаются, кланяются, встречают россиян аплодисментами и даже знают некоторые русские пословицы и песни.

«Практикуются в Институте иностранных языков на наших фильмах, например "С легким паром", где есть живые диалоги. Или, например, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева цитируют. Такая у них практика», — пояснила Мухина.

Представления россиян о Северной Корее не совпадают с реальностью

Гендиректор «ВостокИнтур» также подчеркнула, что представления соотечественников, которые едут на отдых в КНДР, не совпадают с реальностью.

«Туристы, которые приехали, говорят, что ожидали увидеть маленькие, низенькие домики с грунтовыми дорогами, но увидели строящийся Пхеньян и 70-этажные небоскребы, и их это все просто поражает», — добавила она.

Горы Кымгансан в Северной Корее Фото: terimma / Shutterstock / Fotodom

Помимо исторических и культурных достопримечательностей, туристам в Северной Корее показывают природу с красивыми горами и водопадами, буддистские храмы и гробницы королей, построенные еще до нашей эры. Также путешественники могут отдохнуть на побережье или покорить склоны горнолыжного курорта, в который начали отправлять туристов с февраля 2024 года.

Родниковый водопад на правом берегу реки Имёнсу в Северной Корее Фото: Kanokratnok / Shutterstock / Fotodom

Тур, включающий посещение горнолыжного курорта, рассчитан на пять дней. В первый день путешественники прибудут из Владивостока в Пхеньян, осмотрят его достопримечательности, в частности, площадь имени Ким Ир Сена, триумфальные ворота, монумент идеи чучхе и другие. В следующие дни состоится перелет из столицы КНДР к месту, где расположен горнолыжный курорт, и сам отдых.

Туристам во время путешествия следует помнить об ограничениях

Посетивший КНДР в феврале 2024 года в составе туристической группы россиянин Илия Воскресенский рассказал, что столкнулся с рядом запретов, которые позволили «ощутить атмосферу закрытой страны».

«Принимающая сторона была очень радушной, гиды были максимально добродушными, готовы были помочь, отвечали на вопросы. Но все это было немного под соусом запретов. Запрещено было выходить из отеля, постоянно запрещали что-то фотографировать, отвечали на вопросы, уходя от реальности, сущности проблемы», — признался Воскресенский.

Городской пейзаж Пхеньяна Фото: Oleg Znamenskiy / Shutterstock / Fotodom

Другой россиянин, Дмитрий Гордеев, назвал поездку в КНДР одной из наиболее ярких за последнее время. Его поразило, что у местных жителей нет интернета, но есть внутренняя сеть для небольшого количества ресурсов.

«Например, у них есть некие подобия маркетплейсов. Но это внутренняя история. Что касается выхода в глобальную сеть, то эта опция есть только для туристов», — пояснил Гордеев, добавив, что пользоваться интернетом можно всего 15 минут в день.

Помимо этого, соотечественника удивило, что кроме группы туристов из России на момент его пребывания в КНДР других путешественников в стране не было и что на улицах города практически отсутствовали машины. Это объясняется тем, что автомобилями могут владеть только организации.

Несмотря на многочисленные запреты, по сравнению с тем, что было в КНДР 10 лет назад, республика очень изменилась. По словам тревел-блогера TravelManiac, многие стереотипы о стране уже давно не актуальны. В частности, на границе у туристов перестали отбирать мобильные телефоны, запрета на видеосъемку и съемку «нежелательного контента» больше нет, на улицах Пхеньяна не так много откровенной нищеты, а машины на дровах — большая редкость.

Северная Корея имеет потенциал стать массовым направлением для россиян

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, заместитель гендиректора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора FUN&SUN Александр Сирченко считает, что при соблюдении ряда условий КНДР может стать массовым направлением для отдыха россиян. По его словам, во время поездки впечатления о республике у него «сложились самые благоприятные».

Мы увидели современную страну с хорошими отелями, развитой инфраструктурой, приветливыми людьми. Могу отметить хороший уровень сервиса. Также в рамках поездки нам показали строящийся осовремененный курорт Вонсан-Кальма, который имеет все возможности стать точкой притяжения для туристов Александр Сирченко эксперт РСТ

По мнению Сирченко, чтобы сделать эту страну более популярной у соотечественников, нужно наладить порядок въезда и пребывания туристических групп, а также организовать чартерное авиасообщение между КНДР и Россией.