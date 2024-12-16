Россия возобновила железнодорожное сообщение с КНДР с 16 декабря

Россия возобновила железнодорожное сообщение с Северной Кореей с 16 декабря. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Поезд из Тумангана (КНДР) в поселок Хасан Приморского края будет отправляться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Отмечается, что регулярное пассажирское сообщение с Северной Кореей временно прервали в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Курсирование международного поезда возобновили с введением нового графика движения на 2024-2027 годы.

Кроме того, пассажирские составы снова начали ходить из России в Китай. 15 декабря первый поезд после перерыва отправился со станции Гродеково (Приморский край) в Суйфэньхэ.