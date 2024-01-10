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12:32, 10 января 2024Путешествия

Россиянам предложили туры на горнолыжный курорт Северной Кореи

Первая группа туристов из Приморского края отправится в КНДР в феврале

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Туристам из Приморского края станет доступен горнолыжный отдых в Северной Корее. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.

Первая туристическая группа из Приморья отправится в КНДР уже 9 февраля 2024 года. Отмечается, что тур с посещением горнолыжного курорта Масикрен стал возможным благодаря договоренностям российской делегации с северокорейскими властями, которые были достигнуты в декабре 2023 года.

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Предлагаемая россиянам поездка рассчитана на пять дней. В первый день путешественники прибудут из Владивостока в Пхеньян, осмотрят его достопримечательности, в частности площадь имени Ким Ир Сена, триумфальные ворота, монумент идеи чучхе и другие.

Следующие дни включают перелет из столицы КНДР к месту, где расположен горнолыжный курорт, и сам отдых.

Ранее стало известно, что китайцы массово устремились в Приморский край. С января 2023 года российский регион посетили почти 100 тысяч туристов из КНР.

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      Фариза Бацазова
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