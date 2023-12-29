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09:29, 29 декабря 2023Путешествия

Китайцы массово устремились в один российский регион

С января 2023 года Приморье посетили 100 тысяч туристов из КНР

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Китайцы массово устремились в Приморский край, с января 2023 года российский регион посетили десятки тысяч туристов из КНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«С возобновлением пассажирского сообщения между Россией и Китаем с января этого года в Приморье приехали почти 100 тысяч туристов из КНР», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что свыше 25 тысяч из них приехали в РФ по безвизу. Представители местного правительства также напомнили, что в этом году были открыты прямые рейсы в Пекин, Далянь и Харбин.

В общей сложности за 11 месяцев текущего года турпоток в Приморье вырос до 3,5 миллиона человек. Это примерно на 500 тысяч больше, чем за весь 2022 год.

Ранее в декабре замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что число заявок на визы в Россию растет. Высокопоставленный дипломат указал, что за последние месяцы 2023 года наблюдается восстановление отложенного спроса туристов на поездки в страну.

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      Фариза Бацазова
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