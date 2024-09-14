Раскрыта реакция россиян на отдых в КНДР

Туроператор Мухина: ожидание и реальность россиян от поездок в КНДР не совпадают

Побывавшие в Народно-Демократической Республике (КНДР) российские туристы возвращаются только с положительными отзывами, рассказала «Ленте.ру» эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора «ВостокИнтур» Инна Мухина. Впечатления клиентов она описала фразой «ожидание-реальность».

По словам туроператора, направляясь в КНДР туристы ожидают увидеть разруху и голод, но эти представления не совпадают с реальностью.

«Побывало у нас там уже 930 человек, и ото всех людей мы слышим только положительные отзывы. Туристы, которые приехали, говорят, что ожидали увидеть маленькие, низенькие домики с грунтовыми дорогами, но увидели строящийся Пхеньян и 70-этажные небоскребы, и их это все просто поражает», — поделилась Мухина.

Да, социалистическая страна, но страна, которая развивается. У них есть башня Чучхе 170 метров, на лифте поднимаемся на 150 метров — шикарнейший обзор Инна Мухина туроператор, эксперт РСТ

Она также сообщила, что помимо достопримечательностей исторического и культурного Пхеньяна в КНДР можно посмотреть на природу с красивыми горами и водопадами, посетить буддистские храмы и гробницы королей, построенные во еще до нашей эры, отдохнуть на побережье или горнолыжном курорте.

«В горах безопасные маршруты, все оборудовано, высечены ступеньки. Пляжи готовы. Горнолыжный курорт, в который мы начали возить с февраля 2024 года, замечательный. Там можно покататься на лыжах, на сноубордах, на коньках. Бассейн, массаж, SPA-процедуры», — уточнила собеседница «Ленты.ру».

Эксперт добавила, что стоимость туров начинается от 76 500 рублей. В эту стоимость входит четырехдневная программа, авиабилеты Владивосток-Пхеньян-Владивосток, трехразовое питание, страховка, оформление визы и экскурсии.

«Пятидневный тур немножко уже расширенный. Там мы можем посмотреть Музей подарков вождям, в котором сто залов. Там и российские подарки, и вагон, который подарили, и самолет, и из Индии, из Китая, из Германии, из СССР еще подарки стоят. Почти 18 тысяч экспонатов. Еще въезжаем в город Кэсон, это историческая столица государства Корё, где есть и музей Корё, и 12 объектов, внесенных в ЮНЕСКО. Есть тур восьмидневный, в котором мы останавливаемся в фольклорном отеле, где спим на полу на циновках, матрасиках, смотрим, как готовится национальное блюдо тток, и наши туристы в этом участвуют, то есть полностью идет погружение в корейскую культуру», — заключила она.

