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05:16, 11 сентября 2024Путешествия

В РСТ описали отношение к российским туристам в КНДР

Туроператор Мухина: в КНДР готовы сделать все ради отпуска российского туриста

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Народно-Демократическая Республика (КНДР) — дружественная для России страна, и отношение у корейцев к российским туристам тоже дружественное, рассказала «Ленте.ру» эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора «ВостокИнтур» Инна Мухина.

Она описала корейцев как очень гостеприимный народ, который хорошо встречает российских туристов. «Страна закрыта от всего мира, но для российских туристов она открыта, и не только в том плане, что открыли границы, приезжайте, нет, она открыта душой. Приезжаешь туда, и чувствуешь, что приехал к людям, которые тебя ждут, которые к тебе хорошо относятся, которые готовы сделать все, лишь бы твой отпуск сложился», — поделилась туроператор.

Даже в отношении питания они готовы выложить вам все. Они на стол подают и рыбу, и курицу, и мясо — все, что у них есть. Они все улыбаются, они все поклоняются, они всегда встречают нас аплодисментами. Рады нашему русскому народу, и я вижу, что эта радость у них от души

Инна Мухинатуроператор, эксперт РСТ

Со слов Мухиной, корейцы настолько любят и уважают русских, что знают русские пословицы и песни. Кроме того, они изучают русский язык. «Практикуются в Институте иностранных языков на наших фильмах, "С легким паром", например, где есть живые диалоги. Или, например, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева цитируют. Такая у них практика», — добавила эксперт.

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Ранее руководитель Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков сообщал «РБК Приморье» о том, что для перевозки российских туристов на отдых в КНДР будет открыта регулярная железнодорожная линия. Таким образом планируется увеличить турпоток из России в КНДР до 10 тысяч пассажиров в год.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, заместитель гендиректора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора FUN&SUN Александр Сирченко допустил, что у направления есть потенциал для того, чтобы стать массовым.

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      Екатерина Смирная
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