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17:24, 9 сентября 2024Путешествия

В России допустили появление нового массового направления туризма

Эксперт РСТ Сирченко: Северная Корея имеет потенциал стать массовым направлением

Фото: Damir Sagolj / Reuters

При ряде условий направление КНДР имеет потенциал стать массовым, полагает соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму, заместитель гендиректора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора FUN&SUN Александр Сирченко. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

«В сентябре в составе российской делегации с участием Минэкономразвития России мы посетили КНДР, и должен сказать, что впечатления о республике сложились самые благоприятные. Мы увидели современную страну с хорошими отелями, развитой инфраструктурой, приветливыми людьми. Могу отметить хороший уровень сервиса. Также в рамках поездки нам показали строящийся осовремененный курорт Вонсан-Кальма, который имеет все возможности стать точкой притяжения для туристов. Конечно, есть национальные особенности, которые стоит знать и учитывать нашим туристам перед поездкой», — поделился эксперт.

Пока мы можем говорить только об индивидуальных поездках. Но в целом, если провести работу и синхронизировать запросы и индивидуальные особенности обеих сторон, наладить порядок въезда и пребывания туристических групп, организовать чартерное авиасообщение между странами, направление имеет потенциал стать массовым

Александр Сирченкоэксперт РСТ

Ранее руководитель Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков сообщал «РБК Приморье» о том, что для перевозки российских туристов на отдых в КНДР будет открыта регулярная железнодорожная линия. Таким образом планируется увеличить турпоток из России в КНДР до 10 тысяч пассажиров в год.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказывали, что россияне могут дешево отдохнуть в конце лета в Абхазии или Сочи. Так, самые дешевые туры по этим направлением во второй половине августа стоят в районе 64-67 тысяч рублей.

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      Екатерина Смирная
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