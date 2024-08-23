Россиянам раскрыли дешевые направления для отдыха у моря в конце лета

АТОР: в конце лета можно дешево отдохнуть в Абхазии или Сочи

В конце лета можно дешево отдохнуть в Абхазии или Сочи. Такие данные о ценах во второй половине августа раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что стоимость поездок по популярным направлениям традиционно снижается ближе к учебному году, поскольку семейные туристы уезжают с курортов. Сегодня самый дешевый тур в Абхазию стоит 64 тысячи рублей, а в Сочи — 66,7 тысячи рублей. Отпуск в Анапе с учетом переезда обойдется в 71,9 тысячи рублей, а в Турции — 111 тысяч рублей.

Также следует ожидать снижения цен в ОАЭ, Египте, Шри-Ланке и Кубе.

Ранее сообщалось, что внутренние направления станут самыми доступными для российских туристов в бархатный сезон. В этот период начинают работать комплексные программы в санаториях по достаточно низким ценам.

