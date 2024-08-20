Названы самые доступные направления для туристов в бархатный сезон

Вице-президент РСТ Барзыкин посоветовал бюджетный отдых в Сочи в бархатный сезон

Внутренние направления станут самыми доступными для российских туристов в бархатный сезон, заявил в разговоре с «Лентой.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В частности, он предложил обратить внимание на курорты Краснодарского края, Северный Кавказ.

«Доступность во многом зависит от логистики. До Сочи легко доехать авиа- авто- и жд-маршрутами, уже оттуда путешественники часто разъезжаются дальше по Краснодарскому краю. В бархатный сезон можно найти очень хорошие, бюджетные предложения в категории отелей 3-4 звезды. В этот период, с сентября до середины октября, купальный сезон все еще продолжается, температуры комфортные, а с 1 октября размещение становится дешевле на 10 процентов», — рассказал эксперт.

В этот же период, по его словам, начинают работать комплексные программы в санаториях по достаточно бюджетным ценам.

Барзыкин также предложил обратить внимание на Северный Кавказ, который доступен и с точки зрения логистики, и с точки зрения стоимости отдыха.

«Можно выбрать и культурно-познавательный отдых, и рекреационный, — уточнил эксперт. — Остается также озеро Байкал, где добавлены средства размещения даже в категории 5 звезд. Кроме того, до ноября продолжают ходить речные круизы, которые тоже очень востребованы и интересны».

Ранее сообщалось, что Северной Осетии направили десятки миллионов рублей на гранты для предпринимателей для развития туристической инфраструктуры.