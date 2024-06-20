Россиянин рассказал о поразивших его ограничениях в Северной Корее

Россиянин рассказал, что пользоваться интернетом в КНДР могут только туристы

Российский турист Дмитрий Гордеев побывал в Северной Корее и рассказал о поразивших его ограничениях в одной из самых закрытых стран мира. Об этом он сообщил в беседе с «Мир 24».

Путешественник назвал поездку в КНДР одной из наиболее ярких за последнее время. В первую очередь, он обратил внимание на то, что у жителей КНДР нет интернета, однако есть внутренняя сеть для небольшого количества ресурсов. «Например, у них есть некие подобия маркетплейсов, — пояснил он. — Но это внутренняя история. Что касается выхода на глобальную сеть, то эта опция есть только для туристов». При этом, по словам соотечественника, пользоваться интернетом можно всего 15 минут в день.

Дмитрий также отметил, что на момент его пребывания в КНДР кроме группы туристов из России, других путешественников в стране не было. «Вот 26 миллионов северокорейцев и 76 или 78 россиян, — добавил он. — Мы были единственными туристами в нашем огромном 38-этажном отеле. Он находится на полуострове».

Россиянин отметил, что гостиница находилась на достаточно закрытой территории, выйти за ее пределы просто так было невозможно. Более того, туриста удивило практически полное отсутствие машин на улицах. Это объясняется тем, что автомобилями могут владеть только организации.

Несмотря на все эти сложности, собеседник издания подчеркнул, что в Северной Корее очень ждут гостей из России и в целом любят нашу страну.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР, являющуюся одной из самых закрытых стран мира, летом 2024 года. Об этом он сообщил по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

