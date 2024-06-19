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15:02, 19 июня 2024Путешествия

Путин анонсировал первые групповые туры в одну из самых закрытых стран мира

Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР летом 2024 года

Фото: Сергей Бобылёв / РИА Новости / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР, являющуюся одной из самых закрытых стран мира, летом 2024 года. Об этом он сообщил по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает ТАСС.

«Начинается развитие туризма, — отметил глава государства. — На летний сезон формируются тургруппы, ориентированные на отдых на корейских приморских курортах».

Более того, Путин подчеркнул, что между государствами восстановлено пассажирское железнодорожное сообщение. «По этому маршруту (Хасан — Раджин) уже поехали первые туристы», — добавил он.

Ранее в июне впервые после четырехлетнего перерыва из-за пандемии в Северную Корею отправился поезд с российскими туристами. Состав проехал через пункт пропуска Хасан. Всего в поезде до КНДР 41 турист, все граждане России.

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