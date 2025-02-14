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03:30, 14 февраля 2025Путешествия

Россиянин описал поездку в Северную Корею словами «туристов селят в шикарных отелях»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский путешественник побывал в Северной Корее и поделился впечатлениями от поездки. Их он описал в личном блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

Автор обратил внимание, что уровень жизни в КНДР невысок, хотя местные жители пытаются произвести на иностранцев обратное впечатление.

«Всех туристов здесь селят в шикарных отелях с бассейнами, СПА, ресторанами, барами и прочими сервисами, — рассказал россиянин. — Экскурсии, к слову, тоже были крайне интересными и насыщенными».

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При этом путешественникам ограничивают самостоятельные передвижения и местами запрещают делать фото. «Узнал ли я что-то новое о Северной Корее, чего никогда бы не узнал, не посетив эту страну? Пожалуй, скорее, нет. Все-таки слишком уж масштабна и всеобъемлюща пропаганда в этой азиатской стране», — заключил блогер.

Ранее сообщалось, что в 2024 году КНДР посетили 1,5 тысячи российских туристов. Тем временем число авиарейсов из Владивостока в Пхеньян выросло до пяти в неделю.

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