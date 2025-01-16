Одна из самых закрытых стран мира открылась для туристов

Северная Корея открыла особую экономическую зону для иностранных туристов

Северная Корея открыла особую экономическую зону «Расон» на северо-востоке страны для иностранных туристов. Об этом сообщает китайский туроператор Young Pioneer Tours.

Отмечается, что с четверга, 16 января, одно из самых закрытых государств мира официально открыло границы для путешественников из-за рубежа.

По информации туроператора, исключение будет сделано для граждан Соединенных Штатов и Южной Кореи — им въезд в КНДР запрещен.

Ранее сообщалось, что россияне заинтересовались поездками в Северную Корею. Почти 1,5 тысячи соотечественников посетили КНДР через Приморье в 2024 году.

