Россияне заинтересовались поездками в одну из самых закрытых стран мира

Почти 1,5 тысячи россиян посетили Северную Корею в 2024 году

Россияне заинтересовались поездками в Северную Корею, почти 1,5 тысячи соотечественников посетили КНДР через Приморье в 2024 году. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.

Отмечается, что из них примерно 300 человек выбрали железнодорожный транспорт. Кроме того, руководитель приморской туркомпании «Восток Интур» Инна Мухина отметила, что большая часть путешественников до поездки в одну из самых закрытых стран мира останавливалась во Владивостоке.

Специалист также добавила, что желающие посетить азиатскую республику в 2025 году уже есть. Свыше 100 человек готовы отправиться в КНДР в дни весенних государственных праздников, когда там проходят массовые мероприятия, фестивали и концерты.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила железнодорожное сообщение с Северной Кореей с 16 декабря. Поезд из Тумангана (КНДР) в поселок Хасан Приморского края будет отправляться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.