В аэропорту Мурманска вводили ограничения на полеты

Росавиация: Аэропорт Мурманска временно ограничивал работу на прием и выпуск ВС

В аэропорту Мурманска действовали временные ограничения работы на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Работа воздушной гавани ограничивалась в период с 20:33 до 20:52 по московскому времени. Меры ввели, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов (ВС).

Ранее сообщалось, что аэропорт Горно-Алтайска в Республике Алтай заработал в статусе международного. Новый терминал в ближайшее время начнет принимать и отправлять международные рейсы. Также планируется полная реконструкция воздушной гавани, после чего к 2030 году она сможет обслуживать более 1,3 миллиона пассажиров в год.