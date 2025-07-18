Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
21:28, 18 июля 2025Путешествия

В аэропорту Мурманска вводили ограничения на полеты

Росавиация: Аэропорт Мурманска временно ограничивал работу на прием и выпуск ВС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В аэропорту Мурманска действовали временные ограничения работы на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Работа воздушной гавани ограничивалась в период с 20:33 до 20:52 по московскому времени. Меры ввели, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов (ВС).

Ранее сообщалось, что аэропорт Горно-Алтайска в Республике Алтай заработал в статусе международного. Новый терминал в ближайшее время начнет принимать и отправлять международные рейсы. Также планируется полная реконструкция воздушной гавани, после чего к 2030 году она сможет обслуживать более 1,3 миллиона пассажиров в год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто условие Трампа по поставкам оружия Украине

    На Украине объяснили отсутствие приглашения в Евросоюз

    В России усомнились в существовании подполья в Одессе

    Россиянам рассказали о шестидневных рабочих неделях в 2026 году

    Популярный российский рэпер стал фигурантом уголовного дела

    Иностранный футболист ЦСКА назвал главные сложности жизни в России

    Сын Шварценеггера в откровенном виде снялся с невестой на яхте

    Евросоюз обвинили в желании превратить Молдавию во вторую Украину

    В аэропорту Мурманска вводили ограничения на полеты

    Семьи пропавших без вести солдат ВСУ устроили массовый митинг в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости