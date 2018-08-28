Telegram стал частично доступен в России

Пользователи Twitter сообщили о разблокировке веб-версии мессенджера Telegram, доступного по ссылкам web.telegram.org и t.me.

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Веб-версия позволяет пользоваться мессенджером в браузере и скачивать приложение. По данным реестра запрещенных сайтов, доступ к t.me не ограничивается Роскомнадзором с 10 июля 2018 года, однако часть адресов для t.me остается заблокированной. В реестре указано, что web.telegram.org также блокируется регулятором частично. Официально о разблокировке мессенджера не сообщалось.

14 июня Московский городской суд подтвердил блокировку Telegram, отклонив апелляцию представителей Telegram.

Telegram заблокирован в России решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Суд распорядился ограничить доступ к ресурсу из-за отказа его владельца Павла Дурова предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей мессенджера.

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