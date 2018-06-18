Уволенный помощник президента объяснил бессилие Роскомнадзора перед Telegram

Бывший советник президента по развитию интернета Герман Клименко, которого не включили в новый состав администрации главы государства, в интервью «Эху Москвы» объяснил, почему Роскомнадзор неспособен заблокировать Telegram в России. Запись трансляции программы «Точка», гостем которой был Клименко, доступна на YouTube.

«Ты знаешь, почему Telegram работает? Дело в положении о Роскомнадзоре. Очень в лоб написано, как надо блокировать. У Роскомнадзора нет бюджетов, у него нет штата», — сказал бывший чиновник.

По словам Клименко, у главы Роскомнадзора Александра Жарова нет полномочий на полную блокировку Telegram, только право банить IP-адреса. «Пригласи сюда в эфир любого хорошего системщика и задай ему аккуратный вопрос: "Можно ли деградировать трафик?" Он тебе ответит, что можно. А у Жарова нет этого права», — заявил бывший советник президента.

Заблокировать Telegram в России станет возможным, если министерство связи разрешит регулятору самостоятельно нанимать программистов и даст разработать программное обеспечение для блокировки провайдерами. В этом случае «все закончится очень быстро и просто», уверен Клименко.

Роскомнадзор безуспешно пытается заблокировать Telegram с середины апреля. По решению Таганского районного суда Москвы доступ к мессенджеру должен быть ограничен в России, так как руководство Telegram отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования, которые бы позволили силовикам читать переписку пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров настаивает на том, что приказ ФСБ противоречит конституции, а требования ведомства технически неисполнимы. В ходе попыток ограничить доступ к Telegram были заблокированы миллионы IP-адресов, проблемы испытали сервисы, не имеющие отношения к мессенджеру.

Клименко покинул пост советника президента 15 июня. Он неоднократно делал заявления относительно судьбы Telegram, предрекал «конец славы» мессенджера и сам перестал им пользоваться. После отставки он вновь начал использовать сервис, объяснив это тем, что «Telegram — шикарный продукт».

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