Предрекший «конец славы Telegram» чиновник установил Telegram

Бывший советник президента по интернету Герман Клименко вернулся в мессенджер Telegram. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Telegram — шикарный продукт, и мне бы искренне хотелось, чтобы конфликт был разрешен», — сказал чиновник.

Клименко отказался от Telegram после решения суда о блокировке мессенджера. Тогда он объяснял свое решение тем, что «чиновники после решения суда по определению должны поддерживать государство: если ты работаешь в государстве, как бы ты не относился к тому, что происходит, у тебя нет особого выбора для принятия решения».

Клименко покинул пост советника президента по развитию интернета 15 июня. Он неоднократно делал резкие заявления касательно популярных сервисов и порталов. К примеру, в 2016 году он предложил россиянам готовиться к отключению от мирового интернета. Недавно во время громких событий, связанных с блокировкой мессенджера Telegram, он предрек скорый конец «славы» сервиса.

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram в России с 16 апреля, когда вступило в силу решение суда об ограничении доступа к мессенджеру на территории страны. Такое решение суд принял из-за отказа руководства Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования, которые бы позволили силовикам читать переписку пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров настаивает на том, что приказ ФСБ противоречит конституции, а требования ведомства технически неисполнимы.

В ходе попыток ограничить доступ к Telegram были заблокированы миллионы IP-адресов, проблемы испытали сервисы, не имеющие к мессенджеру отношения. Одна из пострадавших компаний подала на Роскомнадзор в суд с требованием выплатить ей пять миллионов рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!