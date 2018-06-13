Клименко лишился должности советника Путина по интернету

Герман Клименко освобожден от должности советника президента России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте главы государства.

Клименко занимал пост в администрации президента с января 2016 года. В сферу его деятельности входили вопросы, связанные с развитием интернета.

Со слов Клименко, основной зоной ответственности было курирование проблем бизнеса в сети. Защита гражданских прав пользователей в его обязанности не входила: с такими проблемами он рекомендовал обращаться к интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву.

Герман Клименко неоднократно делал резкие заявления касательно популярных сервисов и порталов. К примеру, в 2016 году он предложил россиянам готовиться к отключению от мирового интернета. Недавно во время громких событий, связанных с блокировкой месседжера Telegram, он предрек скорый конец «славы» сервиса.

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