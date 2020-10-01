Google представила «убийцу» iPhone 12

Google выпустила новое поколение смартфонов Pixel. Запись трансляции мероприятия доступна на YouTube-канале компании.

Google Pixel 5 получил 6-дюймовый OLED-экран с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления изображения 90 герц. В левом верхнем углу дисплея находится отверстие под селфи-камеру разрешением восемь мегапикселей. Аппарат имеет корпус и рамку из алюминия, на задней панели находится дактилоскопический сенсор.

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Устройство было представлено в конце сентября, поэтому специалисты оценивают его как «убийцу» iPhone 12, анонс которого ожидается в середине октября. Google Pixel 5 оснащен чипом Snapdragon 765G с поддержкой 5G, имеет восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти формата UFS 2.1. На задней стороне гаджета расположилась двойная камера, состоящая из объективов разрешением 12,2 и 16 мегапикселей. Смартфон получил аккумулятор емкостью 4080 миллиампер-часов и функцию Extreme Battery Saver, которая позволяет работать до 48 часов без подзарядки.

Также на мероприятии компания показала улучшенную версию доступного устройства Pixel 4a, представленного в августе. Новая модель — Pixel 4a 5G — вышла с 6,2-дюймовым OLED-дисплеем, чипом Snapdragon 765G, шестью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти, двойной камерой разрешением 12,2 и 16 мегапикселей, аккумулятором емкостью 3885 миллиампер-часов.

Стоимость Google Pixel 5 составит 700 долларов, модель появится в продаже с 29 октября. Дешевый Pixel 4a 5G оценили в 500 долларов. Смартфоны получат ОС Android 11.