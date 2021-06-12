Киев оценил вероятность перекрытия транзита газа через Украину Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Россия может попытаться прекратить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости.

«Где-то на точке входа газотранспортной системы на территорию Украины, но эта точка находится на территории России, может просто возникнуть потребность в плановом многолетнем ремонте», — сказал министр.

Для Киева выгодно продолжать транзит газа в Европу через украинскую территорию. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что убытки из-за прекращения транзита газа через Украину составят 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, страна потеряет еще 2-3 миллиарда из-за роста стоимости газа — его транспортировка из Евросоюза подорожает.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.