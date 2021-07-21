В Кремле признали незнание деталей сделки Германии и США по «Северному потоку-2»

Россия не знает деталей сделки Германии и США по «Северному потоку-2», однако известно, что какое-то понимание между двумя странами по вопросу достигнуто. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, считает ли Москва приемлемыми для себя результаты переговоров Берлина и Вашингтона. Песков отметил, что публичные заявления по тематике не дают значимой информации.

Накануне, 20 июля, представитель Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что санкции не остановили строительство газопровода, но работа по этой теме продолжится. В августе ведомство представит очередной доклад Конгрессу, спустя 90 дней после предыдущего.

Это заявление прозвучало на фоне неофициальной информации о скором заключении сделки между Германией и США. По данным источников, Вашингтон согласился отказаться от давления в обмен на поддержку энергетики Украины и существенные инвестиции в ее инфраструктуру.

Других подробностей будущего соглашения не приводится. Тем не менее в Вашингтоне уже приготовились к негативной реакции со стороны Украины и попросили ее воздержаться от публичного недовольства. Иначе, объяснили в Белом доме, могут пострадать отношения двух стран.