Вице-спикер Госдумы, член комитета по энергетике Игорь Ананских в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что у Польши не осталось рычагов для торможения работ по «Северному потоку-2», и раскритиковал действия Варшавы. Как заметил Ананских, Европа слишком заинтересована в поставке более дешевого газа, потому трубопровод будет достроен в ближайшее время.

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с «Польским Радио» рассказал о «спасении Европы» от «Северного потока-2». Он заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода. Пшидач отметил, что если бы не действия Польши, этот проект был бы уже давно завершен.

Запуск «Северного потока-2» неизбежен

Ананских отметил, что Польша постоянно зарабатывала на транзите газа, регулярно повышая цены, потому вполне логичным и оправданным кажутся ее возмущение и попытки задержать запуск «Северного потока-2».

«По окончании строительства и запуска "Северного потока-2" Польша проигрывает автоматически, ведь так она теряет монополию на прокачку газа. Варшава как могла мешала этому процессу, потому строительство, действительно, затянулось. Их действия повлекли за собой санкции в отношении компаний, работающих на трубопроводе. Но подобные затягивания — всего лишь временная мера, которая уже перестает работать», — сказал вице-спикер Госдумы.

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Никаких шансов и дальше тормозить строительство, по мнению политика, у Польши нет, ведь оно уже и так фактически закончилось. Кроме того, подобные действия бьют, прежде всего, по европейцам.

«В результате такой затяжки европейцы просто не получили более дешевый газ раньше. Теперь, когда запуск уже близок, немецкие предприниматели видят в этом только выгоду — это намного лучше, чем импортировать дорогой газ из Польши или Украины», — заключил Ананских.

21 июля США и Германия договорились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. В рамках соглашения ФРГ будет способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет. Кроме того, США планируют продолжить консультации с Украиной и Польшей по газопроводу «Северный поток-2».