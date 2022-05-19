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Индия собралась выкупить доли западных нефтяных гигантов в российских проектах

Индийская ONGC задумалась над покупкой доли Shell в проекте «Сахалин-2»

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) задумалась над покупкой доли британско-нидерландской Shell в российском проекте «Сахалин-2» и доли американской ExxonMobil в проекте «Сахалин-1», пишет Economic Times со ссылкой на анонимные источники.

Компания собралась поучаствовать в торгах на покупку 27,5-процентной доли Shell и 30-процентной доли ExxonMobil с целью приобрести энергетические активы по низкой цене. «Мы должны предпринимать какие-то действия, чтобы обезопасить наши энергопоставки. Мы понимаем риск и готовы рискнуть», — заявил один из собеседников издания.

Компания ONGC вместе с другими участниками индийского рынка — Bharat Petroleum и Indian Oil — также провели предварительные переговоры по приобретению 20 процентов акций транснационального гиганта BP в «Роснефти». ONGC уже владеет долями в трех российских проектах: 20 процентами в проекте «Сахалин-1», 26 процентами в «Ванкорнефть» и 100 процентами в группе компаний Imperial Energy.

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Кроме того, после отказа ряда западных компаний и трейдеров закупать российскую нефть из-за ее «токсичности», Индия покупает топливо с большим дисконтом. Таким образом страна старается компенсировать риски в связи с напряженной геополитической обстановкой в мире. В мае Индия попросила Россию увеличить скидки на нефть, рассчитывая на приобретение по цене менее 70 долларов за баррель.

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Софья Ермакова
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