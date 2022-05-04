Индия попросила скидку на российскую нефть

Индия захотела покупать российскую нефть по цене менее $70 за баррель

Индия захотела покупать российскую нефть по сниженной цене. Таким образом республика стремится компенсировать риски в связи с напряженной геополитической обстановкой в мире и отказом многих покупателей от энергоресурсов из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Индия, один из крупнейших импортеров нефти, продолжает закупать топливо из России вопреки международному давлению и рассчитывает на стоимость менее 70 долларов за баррель. Эталонная марка нефти Brent в настоящий момент торгуется по цене около 105 долларов за баррель.

С конца февраля государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы Индии купили более 40 миллионов баррелей российского топлива, что на 20 процентов больше, чем поставки за весь 2021 год.

Экспорт отечественной нефти и нефтепродуктов значительно осложнился из-за западных санкций на фоне спецоперации на Украине. Проблемы с продажей одного из ключевых ресурсов привели к снижению добычи нефти в России — на 8,7 процента в апреле по сравнению с уровнем марта. Объем переработки нефти также снижается на фоне санкций.

В Европейском союзе пока рассматривают меры в отношении импорта нефти из России, но многие европейские трейдеры уже стали отказываться от российских энергоносителей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении полностью запретить импорт нефти из России в рамках шестого пакета санкций.