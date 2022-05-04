Еврокомиссия предложит полностью запретить импорт нефти из России
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит полностью запретить импорт нефти из России
Орган исполнительной власти ЕС, Еврокомиссия, предложит полностью запретить импорт нефти из России в рамках шестого пакета санкций, сообщила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте Twitter.
«Скажем прямо: это будет непросто. Но мы просто обязаны над этим работать. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти. Чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизировав влияние на нашу экономику», — написала глава ЕК.
Полное содержание шестого пакета санкций будет представлено 4 мая. По словам фон дер Ляйен, среди ограничений также будет отключение от SWIFT Сбербанка и двух других крупных кредитных организаций России, а также запрет выходить в эфир для трех крупных российских гостелеканалов.