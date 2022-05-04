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Еврокомиссия предложит полностью запретить импорт нефти из России

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит полностью запретить импорт нефти из России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Орган исполнительной власти ЕС, Еврокомиссия, предложит полностью запретить импорт нефти из России в рамках шестого пакета санкций, сообщила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте Twitter.

«Скажем прямо: это будет непросто. Но мы просто обязаны над этим работать. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти. Чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизировав влияние на нашу экономику», — написала глава ЕК.

Полное содержание шестого пакета санкций будет представлено 4 мая. По словам фон дер Ляйен, среди ограничений также будет отключение от SWIFT Сбербанка и двух других крупных кредитных организаций России, а также запрет выходить в эфир для трех крупных российских гостелеканалов.

Софья Ермакова
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