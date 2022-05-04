Европа задумала отключить от SWIFT еще два российских банка

Еврокомиссия предложит отключить «Московский кредитный банк» и «Россельхозбанк» от SWIFT

Еврокомиссия намерена предложить отключить еще два российских банка от международной платежной системы SWIFT. О таком намерении сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

Санкции задумали ввести против «Московского кредитного банка» (МКБ) и «Россельхозбанка». Также под новый пакет санкций может попасть Сбербанк, как ранее предполагала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ранее ЕС уже отключил ряд других российских финансовых компаний от SWIFT в ответ на военные действия России на территории Украины.

Шестой пакет санкций против России, как сообщал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, будет включать в себя новые ограничительные меры для банков, санкции за дезинформацию и ограничение на импорт нефти из России.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что ЕС планирует отказаться от российской нефти в течение полугода. При этом Венгрии и Словакии будет предоставлено 20 месяцев на отказ от импорта российских энергоносителей. Соответствующее предложение планируют обсудить 4 мая.