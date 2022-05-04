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Россия сократила переработку нефти

«Ъ»: нефтеперерабатывающие заводы в России сократили переработку на 7 процентов в апреле

Фото: Reuters

Объем переработки нефти в России продолжает снижаться на фоне западных санкций. В апреле он сократился на семь процентов относительно марта — до 670 тысяч тонн в сутки, сообщает «Коммерсантъ».

Минэнерго назвал ремонты на нефтеперерабатывающих заводах причиной снижения объемов переработки. Но проблемы российских НПЗ могут ухудшиться в мае, когда крупнейшие трейдеры прекратят закупки у государственных нефтекомпаний. Одна из ведущих нефтегазовых компаний BP уже объявила, что ее европейские НПЗ «чисты от российских молекул».

Экспорт отечественной нефти и нефтепродуктов значительно осложнился из-за западных санкций. США и Великобритания, ЕС пока лишь рассматривает такую меру, но многие европейские потребители трейдеры стали отказываться от российских энергоносителей. В связи с этим российским НПЗ пришлось уменьшить переработку. За 24 дня апреля среднесуточный экспорт упал на 20 процентов ниже мартовского показателя — до 10,6 тысячи тонн в сутки.

Проблемы с экспортом привели к снижению не только переработки, но и добычи нефти. На конец апреля сокращение в добыче нефти составило 8,7 процента относительно марта.

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Платон Щукин
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