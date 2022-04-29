Россия сократила добычу нефти

Добыча нефти сократилась на 8,7 процента в апреле в России на фоне санкций

Россия сократила среднесуточную добычу нефти в апреле на фоне западных санкций на 8,7 процента по сравнению с уровнем марта — до 1,37 миллиона тонн. Падение обусловлено отказом европейских трейдеров от покупок нефти у российских госкомпаний, а также трендом на снижение переработки внутри страны, сообщает «Коммерсантъ».

Министерство энергетики в марте прекратило публиковать данные о добыче и переработке нефти. Значительно сократилось производство на проекте «Сахалин-1». Оператор проекта Exxon Neftegas снизил добычу почти на 11 процентов — до 25,3 тысячи тонн в сутки. 26 апреля добыча сократилась почти на 10 процентов, а 27 апреля Exxon Neftegas объявил режим форс-мажора.

Такое решение компания объяснила препятствиями для выполнения своих обязательств по соглашениям и проведения операций на требуемом уровне международных стандартов. ExxonMobil после начала Россией спецоперации на территории Украины пообещала поэтапно выйти из проекта и перестать инвестировать в Россию.

Андрей Полищук из Райффайзенбанка объяснил, что добыча снижается из-за отказа европейских потребителей от российской нефти, а для перенаправления объемов необходимо время и более выгодные предложения. При этом экспорт нефти из России вырос на 8,8 процента относительно марта за счет сокращения переработки.

Ранее в апреле о сокращении добычи нефти в 2022 году заявил министр финансов Антон Силуанов. По его оценкам, падение составит 17 процентов. Министр допустил, что сокращение может быть и в больших объемах, но сейчас спрогнозировать дальнейших ход продаж сложно.