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Экономика

В России допустили падение добычи нефти на 17 процентов

Глава Минфина России Антон Силуанов допустил падение добычи нефти на 17% в 2022 году

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Глава Минфина России Антон Силуанов допустил падение добычи нефти в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно прогнозам, падение может составить 17 процентов в 2022 году. «Мы понимаем, что если западные страны будут отказываться, будем искать другие источники потребления наших энергоносителей», — заявил Силуанов. По его словам, правительство готово искать альтернативных покупателей для российской нефти.

«То, что мы учитывали в текущей ситуации с курсом, объемами добычи и с ценами на энергоносители, — это да, в наших прогнозах учитывается», — объяснил глава Минфина и добавил, что сейчас трудно оценить, как дальше будут вестись продажи энергоресурсов.

Также Силуанов оценил дефицит российского бюджета в 2022 году — он составит более чем полтора триллиона рублей. При этом итоговый размер дефицита будет зависеть антикризисных мер, на которые пойдет государство. Силуанов выразил надежды, что основные шаги уже приняты.

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Платон Щукин
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