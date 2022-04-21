Exxon Mobil наметил срок полного ухода из России

Reuters: компания Exxon Mobil решила полностью уйти из России к 24 июня

Компания Exxon Mobil наметила дату полного ухода из России — 24 июня, сообщили Reuters два источника, знакомые с ситуацией. Решение последовало за отказом группы от нефтяных и газовых проектов в стране.

В прошлом месяце Exxon Mobil отозвала сотрудников из числа американских граждан, однако не назвала сроков прекращения работы. Исходно уезжали те, кто работал на Сахалине, в том числе на проекте «Сахалин-1». Теперь же компания планирует закрыть остальной бизнес в стране, что коснется и продажи смазочных материалов под брендом Mobil.

Ранее 21 апреля стало известно, что долю другой уходящей из России компании, Shell, в российском проекте «Сахалин-2» могут купить китайские CNOOC, CNPC и Sinopec Group хотят купить долю Shell в российском проекте «Сахалин-2». Переговоры уже идут, речь идет о доле в 27,5 процента.

Shell уже начала выводить сотрудников из России. Речь идет о тех, кто работал в совместных предприятиях компании с «Газпромом» и «Газпром нефтью».