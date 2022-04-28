ExxonMobil объявила форс-мажор по «Сахалину-1»

ExxonMobil объявила о форс-мажоре по «Сахалину-1» и сокращении нефтедобычи

Компания ExxonMobil объявила о форс-мажоре по проекту «Сахалин-1» и сокращении нефтедобычи из-за санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель компании Exxon Neftegas заявил, что уведомление о введении режима форс-мажора на проекте передано всем его участникам. Exxon Neftegas является дочерним предприятием американского нефтегазового гиганта ExxonMobil.

Введение режима форс-мажора в компании объяснили невозможностью выполнения обязательств по соглашениям и проведения работ в соответствии с мировыми стандартами морской и нефтяной промышленности. «В результате Exxon Neftegas Ltd. сократила добычу сырой нефти», — заявили в компании.

О намерении выйти из проекта ExxonMobil сообщила в начале марта. Тогда в пресс-службе рассказали, что прорабатывают соответствующие шаги, в том числе вопросы контрактных и коммерческих обязательств компании. По данным источников, компания собирается полностью уйти из России 24 июня.

Также из нефтегазовых проектов на Сахалине планирует выйти Япония, о чем сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда. Политик отметил, что Япония хотела бы сохранить свое участие в этих проектах, но не исключает вероятности, что ей придется их покинуть.