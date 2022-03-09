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Япония допустила выход из нефтегазовых проектов на Сахалине

Японский министр Хагиуда не исключил выхода страны из нефтегазовых проектов на Сахалине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ходе парламентских дебатов допустил выход Токио из нефтегазовых проектов на Сахалине в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны действовать хладнокровно, однако нам приходится думать об этом как о следующем решении, следующей карте, которую мы можем выложить на стол», — заявил Хагиуда, отвечая на вопрос о политике Токио в отношении нефтегазовых проектов на Сахалине с японским участием.

Вместе с тем министр отметил, что Япония в целом хотела бы сохранить свое участие в этих проектах, но не исключает, что Россия потребует их покинуть. По его словам, сейчас страны, вводя экономические санкции в отношении России, исходят в том числе из внутренней ситуации у себя и рассматривают различные варианты развития событий.

Ранее американский нефтегазовый гигант ExxonMobil, которому принадлежит 30 процентов проекта «Сахалин-1», сообщила, что начинает процесс выхода из проекта из-за ситуации на Украине. Процесс будет идти в тесной координации с соучредителями, чтобы обеспечить его безопасное завершение, отметили там.

В конце сентября прошлого года оператор проекта Exxon Neftegas Limited планировать инвестировать в «Сахалин-1» пять миллиардов долларов в течение пяти лет.

Марина Совина
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