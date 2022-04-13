Крупнейший нефтетрейдер прекратит торговлю нефтью из России к концу года

Bloomberg: нефтетрейдер Vitol Group прекратит торговлю российской нефтью к концу года

Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group собирается до конца года прекратить торговлю российской нефтью. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо представителя компании.

Согласно заявлению базирующейся в Женеве фирмы, уже во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств значительно сократятся и обрабатываемые Vitol объемы нефти из России. К концу года компания намерена полностью прекратить торговлю российской сырой нефтью и нефтепродуктами, если не будет иных указаний.

Западные санкции вынудили многие компании и страны отказаться от российской нефти, в результате чего скидки на экспортное топливо Urals из России по отношению к североморскому датированному (эталонный индекс) выросли до рекордных уровней. По словам источников, европейский трейдер Vitol, у которого крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания IOC закупила российскую нефть, продавала ее со скидкой в 20-25 долларов за баррель.

«Токсичная» нефть

В марте российские нефтедобывающие компании столкнулись с проблемами при экспорте продукции. Многие западные трейдеры и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказываются от покупки партий российского сорта Urals из-за их «токсичности». Тогда Bloomberg назвал сложившуюся ситуацию «лакмусовой бумажкой» готовности оставшихся партнеров России и дальше иметь с ней дело. По данным авторов, одна из российских нефтяных компаний рассматривает вариант отменить тендер на очередную партию, поскольку рискует не найти покупателя.

Помимо репутационных рисков для покупателей, в качестве причин отсутствия спроса на российскую нефть называются трудности с обработкой платежей из-за наложенных на Россию финансовых санкций, а также трудности с поиском танкеров для доставки нефти из российских портов на фоне стремительно растущих ставок на перевозки и их страхование.

На этом фоне российские танкеры с нефтепродуктами все чаще стали скрывать информацию о своем передвижении, чтобы обойти санкции. За неделю, завершившуюся 25 марта, было зафиксировано 33 случая так называемой тайной активности: суда шли, не передавая информацию о своем местонахождении.

Повод для удорожания нефти

Министр энергетики Николай Шульгинов допустил, что нефть может подорожать до 150 долларов за баррель в случае введения эмбарго на поставки из России. Он пояснил, что задачей министерства является обеспечение функционирования нефтяной отрасли, а не угадывание цен. Он также отметил, что в нынешних условиях делать прогнозы сложнее из-за «неконструктивного поведения» политиков Запада.

16 марта в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что перебои с поставками нефти из России способны вызвать глобальный шок на рынке. С апреля добыча нефти в России, по прогнозам, упадет на три миллиона баррелей в сутки. Это произойдет из-за санкций и отказа некоторых покупателей от экспорта российского сырья. На Западе предполагают, что рост цен на сырьевые товары ускорит инфляцию и замедлит экономический рост. Чешское издание Časopis argument также отмечало, что странам Старого света в случае прекращения поставок вряд ли удастся безболезненно компенсировать дефицит нефти. «В таком случае осталось бы только спорить о том, разрушат ли астрономические цены на нефть экономику ЕС или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», — предупредило издание.

Закачать обратно в землю

«Известия» выяснили, что в России рассматривают возможность создания подземных хранилищ нефти. По словам гендиректора ФБУ «Государственная комиссия по запасам» (ГКЗ) Игоря Шпурова, в подобных резервуарах можно будет размещать сырье, которое не удастся продать из-за санкций. Такие помещения будут создаваться по аналогии с подземными емкостями для газа, пояснил он.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов рассказал изданию, что подземные нефтехранилища можно формировать в отработанных шахтах или соленосных отложениях. По его словам, резервуары могут вмещать 50 — 100 миллионов тонн нефти.

Отмечается, что впервые о данной идее задумались в 2020 году, когда спрос на нефть рухнул из-за коронавирусных ограничений. По оценкам экспертов, на разработку таких хранилищ с нуля уйдет около 10 — 12 лет. Однако, если их формировать на базе истощенных месторождений, то этот срок можно сократить до 3 — 5 лет. По данным издания, стоимость постройки объемом 60 миллионов кубических метров обойдется примерно в 140 миллиардов рублей.

11 апреля стало известно, что среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 10 апреля составила 1,416 миллиона тонн. Показатель резко упал почти на шесть процентов по сравнению с мартом (1,503 миллиона тонн). В марте снижение добычи составило только 0,33 процента к уровню февраля. До этого с весны 2021 года страна в основном наращивала производство сырья.