В Минэнерго допустили подорожание нефти до 150 долларов в случае эмбарго

Глава Минэнерго Шульгинов: нефть может подорожать до $150 при эмбарго на поставки из РФ

Министр энергетики Николай Шульгинов допустил, что нефть может подорожать до 150 долларов за баррель в случае введения эмбарго на поставки из РФ. Об этом пишут «Известия».

Шульгинов пояснил, что задачей министерства является обеспечение функционирования нефтяной отрасли, а не угадывание цен. Он также отметил, что в нынешних условиях делать прогнозы сложнее из-за «неконструктивного поведения» политиков Запада.

Думаю, что все международные компании, которые занимаются прогнозами, будут в целом их пересматривать, потому что они были сделаны исходя из других предпосылок. Никто ранее не учитывал изменение геополитической и экономической ситуации. Николай Шульгинов министр энергетики

Россия готова продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен, добавил политик.

Эмбарго на российские энергоносители

12 апреля Reuters сообщило, что крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation передумала покупать российскую нефть марки Urals. Так, в рамках последнего тендера компания отказалась покупать ряд высокосернистых сортов нефти — в которых содержится больше серы и тяжелых углеводородов. Это коснулось не только российской нефти, но и марок Das, Eugene Island, Thunder Horse.

В конце марта Индия, наоборот, нарастила закупки российской нефти, получив пять партий объемом около 16 миллионов баррелей, составляющих почти половину объема поставок по итогам 2021 года. На этом заострил внимание президент США Джо Байден. Он обратился к главе правительства Индии Нарендре Моди с просьбой не увеличивать импорт российской нефти.

Вашингтон же ввел запрет на импорт нефти из России в рамках санкций из-за спецоперации на Украине еще в начале марта. На тот момент доля российской нефти в американском импорте составляла восемь процентов. Байден тогда заявил, что американская сторона понимает, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт. Он также предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за введенных в отношении России ограничений.

Самой первой страной, отказавшейся от закупок нефти в России, стала Канада. Об этом рассказал премьер-министр Джастин Трюдо. «Мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России, отрасли, которая принесла большую пользу президенту Путину и его олигархам», — отметил тогда он.

Великобритания планирует постепенно отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. «Переход даст рынку, компаниям и поставщикам более чем необходимое время для замены российского импорта, на который приходится восемь процентов спроса в Великобритании», — уточнил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг.

О планах запретить инвестиции в энергетический сектор России также заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако испанская газета El Pais писала, что Европейский союз рискует расколоться из-за дискуссии по санкциям против закупок российской нефти. В материале издания сообщается, что проблемы с эмбарго на российские ресурсы начались в четвертом раунде переговоров по рестрикциям, когда речь зашла о прекращении поставок угля. Однако отмечается, что страны ЕС планируют ввести запрет не только на поставки угля, нефти и газа, но и ядерного топлива. При этом санкции против российского газа окажутся самыми болезненными для Евросоюза, поскольку от него зависят многие страны объединения.

Последствия отказа

16 марта в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что возможные перебои с поставками нефти из России могут вызвать глобальный шок на рынке. С апреля добыча нефти в России, по прогнозам, упадет на три миллиона баррелей в сутки. Это произойдет из-за санкций и отказа некоторых покупателей от экспорта российского сырья. На Западе предполагают, что рост цен на сырьевые товары ускорит инфляцию и замедлит экономический рост. Чешское издание Časopis argument также отмечало, что странам Старого света в случае прекращения поставок вряд ли удастся безболезненно компенсировать дефицит нефти. «В таком случае осталось бы только спорить о том, разрушат ли астрономические цены на нефть экономику ЕС или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», — предупредило издание.

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что ВВП России сократится на 11,2 процента в 2022 году из-за ограниченного экспорта энергоносителей, санкций и сокращения внутреннего спроса.

По российской экономике будет нанесен очень сильный удар, и в 2022 году надвигается глубокая рецессия. Как ожидается, ВВП сократится на 11,2 процента, при этом в последующие два года будет мало восстановления. Домохозяйства будут глубоко затронуты кризисом, и, согласно прогнозу, дополнительно 2,6 миллиона человек окажутся за национальной чертой бедности Всемирный банк

В марте текущего года вице-премьер России Александр Новак предупредил о последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. По словам Новака, такой шаг вызовет катастрофический всплеск цен на топливо. Он отметил, что баррель нефти сможет подорожать до 300 долларов и более.