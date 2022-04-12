Индия передумала покупать российскую нефть

Indian Oil Corporation передумала покупать российскую нефть

Крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) передумала покупать российскую нефть марки Urals. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Индийская нефтяная корпорация IOC в рамках последнего тендера отказалась покупать ряд высокосернистых сортов нефти — в которых содержится больше серы и тяжелых углеводородов. В частности, из списка на закупку была исключена нефть марок Das, Eugene Island, Thunder Horse, а также российская Urals.

IOC импортирует нефть для себя от своей дочерней компании Chennai Petroleum. Indian Oil планирует закупать малосернистую нефть вместо высокосернистой. Всего, по данным Reuters, компания намерена провести только два тендера на этой неделе.

В конце марта Индия нарастила закупки российской нефти, получив пять партий объемом около 16 миллионов баррелей, что составляет примерно половину объема поставок по итогам 2021 года. Высокий спрос Индии на российскую нефть не остался без внимания со стороны США. Американский президент Джо Байден обратился к главе правительства Индии Нарендре Моди с просьбой не увеличивать импорт российской нефти.