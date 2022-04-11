Всемирный банк дал прогноз по экономике России в условиях санкций

ВБ спрогнозировал сокращение ВВП РФ на 11,2% из-за санкций и снижения внутреннего спроса

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что ВВП России сократится на 11,2 процента в 2022 году из-за санкций и сокращения внутреннего спроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.

По российской экономике будет нанесен очень сильный удар, и в 2022 году надвигается глубокая рецессия. Как ожидается, ВВП сократится на 11,2 процента, при этом в последующие два года будет мало восстановления. Домохозяйства будут глубоко затронуты кризисом, и, согласно прогнозу, дополнительно 2,6 миллиона человек окажутся за национальной чертой бедности Всемирный банк

ВВП Украины может сократиться на 45,1 процента в зависимости от продолжительности конфликта на территории страны. По словам специалистов Всемирного банка, прогноз зависит от того, как будет проходить спецоперация России на Украине, а также от ответа мирового сообщества.

В целом в регионе Европы и Центральной Азии «в 2022 году объем производства сократится на 4,1 процента, что в два раза превышает экономический спад 2020 года, связанный с пандемией COVID-19», подчеркивается в докладе.

Прекращение торговых отношений с Москвой

10 апреля Украина полностью запретила импорт товаров из России с целью подтолкнуть западных партнеров к ужесточению ограничительных мер в отношении РФ в энергетике и банковской сфере. Об этом заявила вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко, ее слова приводит Reuters.

вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко, ее слова приводит Reuters. «Отныне никакая продукция Российской Федерации не сможет ввозиться на территорию нашего государства» Юлия Свириденко вице-премьер и министр экономики Украины

Данная мера будет каждый год блокировать валютные поступления в размере по меньшей мере шести миллиардов долларов. Министр пояснила, что подобный шаг снизит возможности Москвы по финансированию спецоперации.

Взгляд Минфина

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о попытках Запада нанести удар по репутации России и довести страну до дефолта. Он заявил об этом в интервью телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, действия западных стран в отношении РФ направлены на нанесение ущерба ее репутации.

Если есть возможность каким-то образом ограничить активность наших предпринимателей, причинить вред нашим людям, нанести ущерб имиджу страны, а дефолт — это удар по имиджу страны как надежного заемщика, Запад будет всеми силами стараться реализовать это Антон Силуанов глава Минфина России

Оснований для реального дефолта в России нет, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация. Никаких оснований для реального дефолта нет даже и рядом Дмитрий Песков пресс-секретарь президента

Пресс-секретарь президента также заявил, что если Запад будет блокировать платежи по евробондам в валюте, то Москва будет оплачивать их в рублях, уточняют РИА Новости.

«Самый жесткий спад с начала XXI века»

В конце марта американский банк Goldman Sachs и британский Barclays значительно ухудшили прогнозы по экономике России в 2022 году и следующих периодах, предсказав самый жесткий спад с начала XXI века, сообщает Bloomberg.

Так, в Goldman Sachs ожидают снижения не на семь процентов, как предполагали ранее, а на десять. При этом в 2023 и 2024 годах эксперты не исключают некоторого восстановительного роста — в районе 2,4 и 3,4 процента.

В банке признали, что санкции, введенные в результате действий России на Украине, нанесли больший ущерб, чем казалось вначале. Однако если новых ограничений на торговлю не возникнет, то свои основные расходы страна обеспечивать сможет.

Ожидания Barclays оказались более пессимистичны. В 2022 году банк ожидает падения на 12,4 процента, а в 2023-м — на 3,5 процента. Его эксперты считают, что западные санкции в отношении России затянутся надолго, а полноценный их эффект страна почувствует к середине года. Сокращение экономики они связывают с падением частного потребления, инвестиций и импорта. Проведенная ранее предварительная оценка Bloomberg Economics говорит о падении ВВП России примерно на девять процентов в этом году.