В Минфине рассказали о попытках Запада довести Россию до дефолта

Глава Минфина Силуанов заявил, что Запад всеми силами пытается довести Россию до дефолта

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о попытках Запада нанести удар по репутации России и довести страну до дефолта. Он заявил об этом в интервью телеканалу «РЕН ТВ».

По его словам, действия западных стран в отношении РФ направлены на нанесение ущерба ее репутации.

«Мы видим, какие действия сейчас предпринимаются в отношении России. Если есть возможность каким-то образом ограничить активность наших предпринимателей, причинить вред нашим людям, нанести ущерб имиджу страны, а дефолт — это удар по имиджу страны как надежного заемщика, Запад будет всеми силами стараться реализовать это», — сказал Силуанов.

По словам министра, несмотря на блокировки валютных счетов и резервов, Россия сделала все возможное, чтобы погасить обязательства в валюте. «С чем мы столкнулись? Валютные счета Минфина заморожены, золотовалютные резервы Центрального банка заморожены. Тем не менее мы до последнего момента даже в этих условиях проводили наши расчеты в долларах по своим обязательствам, получая так называемые лицензии, разрешения на задействование наших валютных средств», — заключил глава ведомства.

Ранее в Кремле допустили «искусственный» дефолт в России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, оснований для реального дефолта в России нет, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно. Минфин подтверждал спасение России от дефолта по госдолгу.