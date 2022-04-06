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В Кремле допустили «искусственный» дефолт в России

Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отсутствии оснований для реального дефолта в РФ

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Оснований для реального дефолта в России нет, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

«Теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация. Никаких оснований для реального дефолта нет даже и рядом», — сказал он.

Пресс-секретарь президента также заявил, что если Запад будет блокировать платежи по евробондам в валюте, то Москва будет оплачивать их в рублях, уточняют РИА Новости. Министерство финансов России ранее 6 апреля уже объявило об исполнении обязательств по двум выпускам в рублях. Общая сумма выплат иностранным держателям в пересчете на доллары США составила 649,2 миллиона.

Ранее 5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США за счет своих санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов. «Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор», — сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, является ли целью США на данном этапе добиться дефолта в России.

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Платон Щукин
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