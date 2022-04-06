Россия начала выплачивать госдолг в рублях

Минфин России объявил о первом погашении обязательств по госдолгу в рублях

Министерство финансов России объявило об исполнении обязательств по двум выпускам евробондов — «Россия-2022» и «Россия-2042» — в рублях. Общая сумма выплат иностранным держателям в пересчете на доллары США составила 649,2 миллиона. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Средства были перечислены 4 апреля. В Минфине объяснили, что перейти на рубли пришлось из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручение в иностранной валюте. После того как доступ к российским валютным счетам будет восстановлен, держатели облигаций смогут конвертировать полученные рубли в валюту по курсу на дату выплат.

Ведомство перевело средства на счета НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», чтобы та зачислила их на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями долговых инструментов. Выплаты, причитающиеся держателям из недружественных государств, подлежат зачислению на счета типа «С».

Как объяснили в пресс-службе министерства, пойти на такой шаг ему позволил указ президента страны Владимира Путина, разрешившего обслуживать госдолг в национальной валюте.

Иностранные рейтинговые агентства в марте оценивали такие выплаты как дефолт. Предполагалось, что он может наступить еще несколько недель назад (с официальным объявлением через месяц), однако тогда Россия смогла использовать валюту для выплат по внешнему госдолгу. Возможность для этого Москве предоставили США, которые сделали для операций по обслуживанию госдолга исключение.

Однако на прошлой неделе США начали экстренно вводить дополнительные ограничения из-за ситуации в украинском городе Буча. Одной из мер, вступившей в силу 4 апреля, стал запрет на осуществление выплат в долларах по госдолгу России со счетов российских государственных учреждений в американских банках.