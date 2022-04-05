США запретят России выплаты по госдолгу в долларах в американских банках

Reuters: Минфин США запретит России выплаты по госдолгу в долларах в американских банках

Министерство финансов США запретит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу России со счетов российских государственных учреждений в американских банках. Данное правило начало действовать в понедельник, сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника ведомства.

Сегодня крайний срок для России, чтобы сделать еще один платеж по долгу. Россия должна выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом Минфин США

Внешний госдолг России

Ранее сообщалось, что Россия смогла использовать валюту для выплат по внешнему госдолгу, несмотря на санкции. Как узнал РБК, источником долларовых платежей были замороженные валютные резервы российского ЦБ. После заморозки валютных активов ЦБ Минфин выплатил держателям своих долларовых облигаций уже почти 300 миллионов долларов.

Как сообщил один из источников издания, при выплатах инвесторам средства «списываются с наших замороженных валютных резервов». «Выплаты происходили из средств федерального бюджета с использованием счетов Банка России», — прокомментировали в пресс-службе Минфина. Комментариев от Центробанка не поступало.

Оценка экспертов

При этом аналитики сочли провалившимися попытки Запада парализовать экономику России и отметили, что Москва продолжает выполнять долговые обязательства, несмотря на санкции.

Аналитик Хассан Малик отметил, что многие инвесторы сомневались в платежеспособности российской стороны после введения масштабных рестрикций, однако в конце марта платежи по облигациям на сумму 447 миллионов долларов были выполнены.

Россия сумела выполнить все свои долговые обязательства. Это может быть связано с тем, что дефолт по долговым обязательствам нанесет по ней более серьезный удар, нежели по остальному миру Хассан Малик аналитик Business Insider

Руководитель отдела кредитных исследований независимой исследовательской компании Bondcritic Варут Промбун добавил, что до ситуации на Украине российские облигации пользовались уважением в мире. Газовый гигант «Газпром» и государственный банк ВТБ, «управлялись профессионально» и приносили высокие доходы, пояснил эксперт.

По его мнению, такие компании вполне способны платить по долгам, однако Россия в случае усиления санкций может начать проводить платежи в рублях или отказаться от обязательств.

Заморозка резервов Центробанка

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского Центробанка, заморозив его резервы в своих национальных валютах. Министр финансов Антон Силуанов назвал заморозку валютных резервов российского регулятора «дефолтом перед Россией», который объявил Запад.

Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы. Западные страны пытаются создать дефицит повседневных импортных товаров в нашей стране, принуждают закрывать успешно работающие предприятия с иностранным капиталом Антон Силуанов министр финансов РФ

В середине марта Россия осуществила выплату купонного дохода по еврооблигациям на 117,2 миллиона долларов, избежав дефолта по госдолгу. Ранее Силуанов заявлял, что ведомство направило платежное поручение банку, и теперь «мяч на стороне властей США», которые должны разрешить выплаты из замороженных резервов Центробанка. В свою очередь Минфин США заявил, что обслуживание российского госдолга попадает под действие лицензии, разрешающей проведение операций до 25 мая.

Новые экономические санкции

4 апреля советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти США намерены ввести новые экономические санкции против России на этой неделе.

По словам Салливана, Вашингтон координируют дальнейшие шаги по ужесточению санкций в отношении России с партнерами в Европе. «На этой неделе мы объявим о дополнительных элементах экономического давления», — подчеркнул он.

«Информация из Бучи, похоже, дает дополнительные доказательства военных преступлений. Как сказал президент Джо Байден, мы будем работать с мировым сообществом над обеспечением полной ответственности за эти преступления», — подытожил Салливан.