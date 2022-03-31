Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Минфин объявил о полном исполнении обязательств по еврооблигациям

Минфин России исполнил обязательства по еврооблигациям с погашением в 2030 году

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Министерство финансов России объявило о полном исполнении обязательств по выплатам по еврооблигациям с погашением в 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.

Как информировали в Минфине, выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга по облигациям внешних облигационных займов России составили 329,2 миллиона долларов. Их получил платежный агент по еврооблигациям The Bank of New York Mellon.

О том, что Россия смогла использовать валюту для выплат по внешнему госдолгу, несмотря на санкции, ранее сообщил РБК. Источником долларовых платежей были замороженные валютные резервы российского ЦБ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине увидели усталость некоторых стран от санкций против России
Турция прокомментировала возможный конфликт с Россией из-за Украины
На Украине признали нанесение Россией ударов только по военным объектам
Стало известно о планах Германии национализировать дочки «Газпрома» и «Роснефти»
Беженец рассказал о расправах бойцов «Азова» над мирными мариупольцами
Минобороны РФ заявило об открытии коридора из Мариуполя по просьбе Франции и ФРГ
Стало известно о планах МАГАТЭ направить первую миссию на Чернобыльскую АЭС
Москвичи вспомнили купание в городе под открытым небом
Наемник рассказал об угрозе убийством после отказа воевать без оружия на Украине
Байден призвал партнеров США распечатать нефтяные запасы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.