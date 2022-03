Минфин объявил о полном исполнении обязательств по еврооблигациям

Минфин России исполнил обязательства по еврооблигациям с погашением в 2030 году

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Министерство финансов России объявило о полном исполнении обязательств по выплатам по еврооблигациям с погашением в 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.

Как информировали в Минфине, выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга по облигациям внешних облигационных займов России составили 329,2 миллиона долларов. Их получил платежный агент по еврооблигациям The Bank of New York Mellon.

О том, что Россия смогла использовать валюту для выплат по внешнему госдолгу, несмотря на санкции, ранее сообщил РБК. Источником долларовых платежей были замороженные валютные резервы российского ЦБ.