США объявят о новых санкциях против России на этой неделе

Власти США намерены ввести новые экономические санкции в отношении России на этой неделе

Власти США намерены ввести новые экономические санкции против России на этой неделе. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По словам Салливана, Вашингтон координируют дальнейшие шаги по ужесточению санкций в отношении России с партнерами в Европе. «На этой неделе мы объявим о дополнительных элементах экономического давления», — подчеркнул он.

«Информация из Бучи, похоже, дает дополнительные доказательства военных преступлений. Как сказал президент Джо Байден, мы будем работать с мировым сообществом над обеспечением полной ответственности за эти преступления», — подытожил Салливан.

Ранее министерство обороны РФ назвало информацию о причастности российских военных к массовым убийствам в городе Буча провокацией. «Все это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах», — говорится в заявлении оборонного ведомства.