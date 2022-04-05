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США не разрешат России выплаты по госдолгу в долларах в американских банках

Reuters: Минфин США не разрешит РФ выплаты по госдолгу в долларах в американских банках

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Министерство финансов США не разрешит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу России со счетов российских государственных учреждений в американских банках. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника ведомства.

Данное правило начало действовать в понедельник, сказано в материале.

О том, что Россия смогла использовать валюту для выплат по внешнему госдолгу, несмотря на санкции, ранее сообщил РБК. Источником долларовых платежей были замороженные валютные резервы российского ЦБ. «Выплаты происходили из средств федерального бюджета с использованием счетов Банка России», — прокомментировали в пресс-службе Минфина.

4 апреля советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти США намерены ввести новые экономические санкции против России на этой неделе. По словам Салливана, Вашингтон координируют дальнейшие шаги по ужесточению санкций в отношении России с партнерами в Европе. «На этой неделе мы объявим о дополнительных элементах экономического давления», — подчеркнул он.

Марина Совина
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