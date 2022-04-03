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На Западе сочли провалившимися попытки парализовать экономику России

BI: РФ выполняет долговые обязательства, несмотря на попытки Запада парализовать экономику

Фото: Pixabay

Эксперты журнала Business Insider сочли провалившимися попытки Запада парализовать экономику России и отметили, что Москва продолжает выполнять долговые обязательства, несмотря на санкции.

Аналитик Хассан Малик отметил, что многие инвесторы сомневались в платежеспособности российской стороны после введения масштабных рестрикций, однако в конце марта платежи по облигациям на сумму 447 миллионов долларов были выполнены.

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«Россия сумела выполнить все свои долговые обязательства. Это может быть связано с тем, что дефолт по долговым обязательствам нанесет по ней более серьезный удар, нежели по остальному миру», — указывает издание.

Руководитель отдела кредитных исследований независимой исследовательской компании Bondcritic Варут Промбун добавил, что до ситуации на Украине российские облигации пользовались уважением в мире. Газовый гигант «Газпром» и государственный банк ВТБ, «управлялись профессионально» и приносили высокие доходы, пояснил эксперт.

По его мнению, такие компании вполне способны платить по долгам, однако Россия в случае усиления санкций может начать проводить платежи в рублях или отказаться от обязательств.

Ранее РБК со ссылкой на российский Минфин сообщил, что страна смогла использовать валюту для выплат по внешнему госдолгу, несмотря на санкции. После заморозки валютных активов ЦБ Минфин выплатил держателям своих долларовых облигаций уже почти 300 миллионов долларов.

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Марина Совина
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