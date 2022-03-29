Россия исполнила обязательства по госдолгу

Минфин полностью выплатил купон по еврооблигациям на 102 миллиона долларов

Минфин полностью исполнил обязательства по выплате купонов по суверенным еврооблигациям, которые являются частью российского госдолга, сообщается на сайте ведомства.

Министерство выплатило купон по еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году в размере 102 миллионов долларов. Средства перечислены «Национальному расчетному депозитарию», входящему в структуру Московской биржи и отвечающему за учет прав собственности на ценные бумаги российского рынка.

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — говорится в сообщении.

В начале марта США, страны Евросоюза и Великобритания заморозили часть золотовалютных резервов российского Центробанка, номинированную в долларах, евро и фунтах. После этого Москва заявила, что может столкнуться со сложностями при обслуживании суверенных еврооблигаций.

Минфин разработал временный порядок обслуживания внешнего госдолга, согласно которому выплаты могут производиться в рублях по рыночному курсу, а их конвертация будет осуществляться после разморозки резервов. Однако впоследствии власти США разъяснили, что операции по обслуживанию госдолга попадают под исключение, которое будет действовать до конца мая. После этого Минфин смог в полном объеме выплатить купон по другому выпуску еврооблигаций.

