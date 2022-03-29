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Россия исполнила обязательства по госдолгу

Минфин полностью выплатил купон по еврооблигациям на 102 миллиона долларов

Фото: Globallookpress.com

Минфин полностью исполнил обязательства по выплате купонов по суверенным еврооблигациям, которые являются частью российского госдолга, сообщается на сайте ведомства.

Министерство выплатило купон по еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году в размере 102 миллионов долларов. Средства перечислены «Национальному расчетному депозитарию», входящему в структуру Московской биржи и отвечающему за учет прав собственности на ценные бумаги российского рынка.

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«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — говорится в сообщении.

В начале марта США, страны Евросоюза и Великобритания заморозили часть золотовалютных резервов российского Центробанка, номинированную в долларах, евро и фунтах. После этого Москва заявила, что может столкнуться со сложностями при обслуживании суверенных еврооблигаций.

Минфин разработал временный порядок обслуживания внешнего госдолга, согласно которому выплаты могут производиться в рублях по рыночному курсу, а их конвертация будет осуществляться после разморозки резервов. Однако впоследствии власти США разъяснили, что операции по обслуживанию госдолга попадают под исключение, которое будет действовать до конца мая. После этого Минфин смог в полном объеме выплатить купон по другому выпуску еврооблигаций.

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Платон Щукин
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