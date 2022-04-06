США захотели поставить Россию перед выбором

США захотели поставить РФ перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США за счет своих санкций захотели поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов. Ее слова приводит ТАСС.

«Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор», — сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, является ли целью США на данном этапе добиться дефолта в России.

По ее словам, у РФ нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те «калечащие санкции», которые США ввели в действие. «Придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы или объявить дефолт», — сказала Псаки.

Также ей был задан вопрос, имеется ли у американских властей какая-либо оценка того, в какие сроки можно было бы ожидать такой дефолт. Псаки заявила, что не имеет этой оценки, добавив, что это зависит отчасти от того, какие решения российские власти примут.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила намерения США ввести новые санкции против России. По словам Псаки, США введут новые санкции против членов правительства России, финансовых институтов и предприятий. Они вступят в силу 6 апреля.