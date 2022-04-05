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Белый дом подтвердил введение новых санкций против России

Белый дом заявил, что США введут новые санкции против членов правительства России 6 апреля
Джен Псаки

Джен Псаки . Фото: Leah Millis / Reuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила намерения США ввести новые санкции против России, сообщает РИА Новости.

По словам Псаки, США введут новые санкции против членов правительства России, финансовых институтов и предприятий. Они вступят в силу 6 апреля. При этом на данный момент Белый дом не планирует раскрывать, против каких должностных лиц и организаций примут меры.

«Вы можете ожидать, что они нацелены на представителей российского правительства, членов их семей, финансовые институты, которыми владеет Россия, и предприятий под государственным контролем», — заявила представитель Белого дома.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что компаниям из США и Европы запретят вкладываться в Россию. Соответствующее решение примут США, Евросоюз и страны G7, рассказал изданию близкий к ситуации чиновник из Вашингтона.

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Марина Совина
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