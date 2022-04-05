Компаниям из США и Европы запретят вкладываться в Россию

Bloomberg: США и Евросоюз объявят о запрете на новые инвестиции в Россию

США, Евросоюз и страны G7 объявят о новом пакете антироссийских санкций, которые будут включать в себя запрет на вложения в Россию — невозможными станут новые инвестиции, утверждает чиновник из Вашингтона, знакомый с ситуацией. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, правительства собираются нарастить давление на финансовые учреждения и российские государственные компании, а также ввести санкции против ряда чиновников и их родственников, уточнил источник агентства. По его словам, объявление должно быть сделано в среду, 6 апреля. Новые меры призваны нанести немедленный экономической ущерб.

Ранее Reuters сообщало, что Европейская комиссия собирается предложить странам Евросоюза введение новых санкций против России, включая запрет на импорт угля, резины, химикатов и другой продукции, оцениваемый в 9 миллиардов евро в год.

Также предполагается запрет на экспорт полупроводников, компьютеров, оборудования для сжиженного природного газа (СПГ) и иной техники, утверждает источник. Речь идет о поставках на сумму еще около 10 миллиардов евро в год.