Против России собрались ввести санкции на миллиарды евро

Reuters: Еврокомиссия планирует запретить импорт продукции из России на 9 миллиардов евро

Европейская комиссия собирается предложить странам Евросоюза введение новых санкций против России, включая запрет на импорт угля, резины, химикатов и другой продукции, оцениваемый в 9 миллиардов евро в год, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

Кроме того, Евросоюз планирует запретить экспорт полупроводников, компьютеров, оборудования для сжиженного природного газа (СПГ) и иной техники, утверждает источник. Речь идет о поставках на сумму еще около 10 миллиардов евро в год, уточнил он.

Ранее о планах запретить импорт угля узнало также The Wall Street Journal. По данным издания, Еврокомиссия предложит также остановить поставки новой техники и закрыть морские и сухопутные границы для российских перевозчиков. Меры должны быть одобрены всеми членами ЕС.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее признал, что ввести санкции против российского газа не смогут из-за Венгрии: страна слишком серьезно зависит от поставок. Однако он полагает, что санкции согласуют уже 5 апреля, чтобы они вступили в силу максимально быстро.